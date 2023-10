Autos aus Japan BMW und Toyota: Vereint im Glauben an die Brennstoffzelle

von Stefan Grundhoff 26. Oktober 2023

BMW bleibt bei der Motorenwahl technologieoffen. Bild: imago images Bild:

Bei den Pkw haben sich die meisten Autohersteller mittlerweile von der Brennstoffzelle abgewandt. Nicht so Toyota und BMW: Beide Marken wollen sich auch weiterhin betont antriebsoffen präsentieren. Gerade in Asien soll die Brennstoffzelle E-Antriebe und Verbrenner ergänzen. Ganz so einfach ist das dann doch nicht.