Autos ohne WLTP-Zulassung VW macht Flughafen BER zum Auto-Zwischenlager

Die Suche nach Abstellflächen für nicht auslieferbare Autos ist nicht die einzige Maßnahme, die der Autobauer wegen des WLTP-Verfahrens angestoßen hat. Darüber hinaus plant Volkswagen wegen der neuen Abgasmesszyklen nach den Werksferien die Produktion im Stammwerk in Wolfsburg an ein bis zwei Tagen in der Woche ruhen zu lassen. Diese Maßnahme werde unmittelbar nach den Werksferien (7. bis 27. Juli) eingeführt und sei bis Ende September geplant, hieß es am Dienstag in einer im Intranet von VW verbreiteten Mitteilung an die Mitarbeiter.