Autoverband VDIK Chinesische Automarken kommen nach Deutschland

Laut einer repräsentativen Umfrage, für die der Marktforscher Innofact im Auftrag der WirtschaftsWoche über 1000 Autobesitzer in Deutschland befragte, wären 19 Prozent der deutschen Autobesitzer bereit, ein E-Auto eines chinesischen Herstellers zu kaufen. In der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen und der 30- bis 39-Jährigen war die Kaufbereitschaft mit 23 und 27 Prozent noch höher. 29 Prozent der Deutschen würden jetzt zwar noch kein E-Auto aus China kaufen, aber möglicherweise in der Zukunft. Damit sind 48 Prozent grundsätzlich offen für einen solchen Kauf. 35 Prozent wollen definitiv keine chinesische Marke fahren.

„Die chinesischen Hersteller sind für deutsche Autobauer eine Gefahr wie einstmals die japanischen Hersteller in den 1980er-Jahren“, sagt Christian Thunig, Managing Partner bei Innofact. „Knapp 50 Prozent der Deutschen sind offen für E-Autos aus China. Bei den 18- bis 39-Jährigen sind es sogar deutlich über die Hälfte. Also ausgerechnet die Autokäufer, die noch viele Anschaffungszyklen vor sich haben, sind besonders offen für die Konkurrenz aus Fernost, die mit günstigen Preisen und guter Technik assoziiert werden.“



