Autovermietung Mietwagen im Streik: Fast ausverkauft und trotzdem billiger

Das war bei den letzten Streiks im Nahverkehr Ende März noch anders, berichteten Vergleichsportale wie billiger-mietwagen.de und Check24. Damals lag das Nachfrageplus in den größten deutschen Städten um 120 Prozent über der Woche davor. In Berlin betrug das Plus sogar 220, in Frankfurt 180 und in München 164 Prozent. Teilweise waren dreimal mehr Autos vermietet. Das schlug auf die Preise. Darum kostete in Berlin ein Kompaktwagen kurzfristig im Schnitt mit 83 Euro rund 90 Prozent mehr und in Frankfurt waren Autos mit 92 Euro rund 73 Prozent teurer.



„Diesmal gehen wir davon aus, dass sich die Preis- und Verfügbarkeitseffekte in Grenzen halten werden“, sagt Bechtel. Das hat aus Sicht der Branche zwei Gründe.