Autoversicherung: Geld sparen bei der Kfz-Versicherung: Zehn Tipps für Fahranfänger

Die Wahl des Autos hat Einfluss auf die Prämie – einen positiven oder negativen. Entscheidend ist die Typklasse, in die ein Fahrzeug eingeordnet wird. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungsgesellschaft (GDV) aktualisiert jährlich die Typklassen. Je häufiger ein Modell in Unfälle verwickelt ist, desto höher ist die Typklasse und somit das Risiko. Da typische Fahranfänger-Autos häufiger in Unfälle verwickelt sind, sind diese in der Versicherung teurer als andere Fahrzeuge. Auch die Motorisierung und das Baujahr werden bei der Einteilung berücksichtigt.