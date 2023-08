Autozubehör-Spezialist Kamei: Eine von Deutschlands ältesten Marken für Autozubehör ist insolvent

Als Gründe für die Schieflage nennt das Unternehmen vor allem die infolge des Krieges in der Ukraine gestiegenen Materialkosten. Diese hätten nicht an die Kunden weitergereicht werden können. Zudem verzögerte sich die Einführung eines neuen Produktes und auch die Preisverhandlungen mit den Automobilherstellern liefen schleppend. Zuletzt soll sich die Situation durch eine schwache Auftragslage verschärft haben. Die üblicherweise sehr hohe Nachfrage in der Sommersaison sei bisher ausgeblieben. Eine möglicher Grund: die Kaufzurückhaltung infolge der Inflation.