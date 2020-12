Autozukunft im Corona-Jahr Autokonzepte 2020? War da was?

Als Corona Anfang Januar 2020 noch ein lokales Phänomen in China war, sorgte Mercedes auf der Technikmesse CES in Las Vegas mit dem AVTR für einen ersten Paukenschlag in Sachen weiter entfernte Autozukunft. Der mit rund fünf Meter opulent dimensionierte Flügeltürer sollte zeigen, dass Luxusmobile von Mercedes auch rücksichtsvoll mit den Ressourcen umgehen und so ein friedliches Miteinander von Auto und Umwelt ermöglichen können.

Bild: Mercedes-Benz