Autozulassungen New York bremst Uber und Co. aus

Die Stadt New York will das explosionsartige Wachstum von Fahrdiensten wie Uber bremsen. Daher billigte der Stadtrat am Mittwoch mit großer Mehrheit ein Maßnahmenpaket, laut dem Zulassungen von sogenannten „For-Hire“-Wagen für ein Jahr ausgesetzt werden. In dieser Zeit werde die Metropole die Folgen der sich rapide wandelnden Taxi-Industrie untersuchen, hieß es. Die Regelung erlaubt es der Stadt auch, für Personal von Fahrdiensten einen Mindestlohn festzulegen. New York ist die erste Stadt in Amerika, die Fahrdienstvermittler an die Kandare zu nehmen versucht.

Befürworter der Initiative argumentieren, dass sowohl traditionelle Taxifahrer als auch App-Fahrdienste unter der Flut von Uber-Autos auf New Yorks Straßen litten. Die große Beliebtheit von Fahrdiensten verschlimmere zudem die Staus in der Metropole.