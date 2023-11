Autozulieferer An diesem Mann hängt die Zukunft von Continental

Und so ist Finanzvorständin Katja Garcia Vila verhalten optimistisch: Im vierten Quartal würde es besser, denn es sei „traditionell das cashstärkste Quartal für Continental“, so Garcia Vila im Gespräch mit der WirtschaftsWoche. Denn Ende des Jahres bekommt der Konzern von den Kunden Geld für geleistete Arbeit, etwa in der Entwicklung. Zudem arbeite man daran, bis zu einer Milliarde Euro aus Kostensteigerungen wieder hereinzuholen. Noch sind nicht alle Verhandlungen mit den Kunden dazu abgeschlossen. „Wir wollen so viel wie möglich herausholen“, sagt Garcia Vila. All dies stärkt das Ergebnis. Wichtig ist der Finanzvorständin auch eins: „Wir gucken stark auf die bereinigte Marge“, sagt sie. Vor allem schlechte Wechselkurse drückten die Marge der Autosparte. Ohne solche Sondereffekte schnitt der Unternehmensbereich positiv ab. Die bereinigte Ebit-Marge bei Auto lag bei plus 1,0 Prozent. Doch eigentlich ist es das Ziel von Continental, diese bereinigte Marge mittelfristig in den Bereich von 6 bis 8 Prozent zu heben.