Autozulieferer Brose tauscht CEO und Personalchef aus

Zuletzt sorgte das Unternehmen mit Sitz in Coburg für Aufsehen, weil es bei der Vorlage seiner Jahreszahlen seine Beschäftigten anging. So ließ das Unternehmen – immerhin einer der größten Automobilzulieferer hierzulande – in einer Mitteilung verlauten, die Motivation der weltweit mehr als 31.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereite Sorgen. Die Fluktuation sei außergewöhnlich hoch. Die Pressemitteilung aus der Firmenzentrale trug die Überschrift „Probleme durch Rendite und Motivation“.