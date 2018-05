China setzt seine Einkaufstour in Deutschland fort: Der chinesische Autozulieferer Jifeng will jetzt den bayerischen Autozulieferer Grammer übernehmen - ein Investorenvertrag sei am Dienstag unterschrieben worden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Amberg mit. Sowohl Aufsichtsrat und Börse als auch die Arbeitnehmer reagierten positiv. Jifeng habe schon im Vorfeld freiwillig weitreichende Garantien gegeben, sagte der Amberger IG-Metall-Chef Horst Ott.