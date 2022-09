Autozulieferer Continental: Es muss jetzt klappen

Der ehemalige Daimler-Mann Frank Vießmann ist beim Zulieferer Continental noch nicht mal ein Jahr im Amt. Eine Anlaufzeit hat es für den Manager, der in Stuttgart Chef der Compliance-Abteilung in der Lkw- und Bussparte war, in Hannover aber von Anfang an nicht gegeben. Schließlich stieß Vießmann im November vergangenen Jahre in einer turbulenten Phase zu dem Unternehmen: Der Aufsichtsrat hatte den damaligen Finanzvorstand Wolfgang Schäfer, der auch für Compliance zuständig war, gerade mit sofortiger Wirkung vor die Tür gesetzt. Ihm wurden Defizite bei der internen Aufklärung möglicher Abgasmanipulationen vorgeworfen.