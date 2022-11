Autozulieferer Continental könnte Vorstand bald auf sechs Personen erweitern

Mit hohen Investitionen will Setzer Lücken im Angebot der Autosparte schließen. Parallel dazu setzt Setzer auf Kooperationen. Ab 2026 soll das US-Halbleiterunternehmen Ambarella Hochleistungschips an Continental liefern. Diese will der Zulieferer in seinen Fahrerassistenzsystemen einsetzen. Die neuartigen Chips können die von Kamera, Radar, Lidar und Ultraschall gesammelten Datenmengen noch schneller verarbeiten. Sie verbrauchen weniger als die Hälfte des Stroms im Vergleich zu Chips von Wettbewerbern – was die Reichweite von E-Autos bei gleicher Batterie um 5 bis 10 Kilometer erhöhen kann.



Hohe Investitionen ins autonome Fahren sollen die Zukunft von Continental sichern. Doch bisher gehen die Pläne nicht auf. Die Unruhe wächst – und der Druck auf den Chef Nikolai Setzer. Die Analyse der WirtschaftsWoche zur Lage bei Continental lesen Sie hier.