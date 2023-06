Autozulieferer Ist die deutsche Zulieferindustrie noch zu retten?

Wie nachhaltig ist Bentelers Erfolg?

In der heutigen Wirtschaft? Da bedeutet Nachhaltigkeit für alle Unternehmen vielleicht zwei, drei Jahre. Alles, was darüber hinaus geht, wird immer neu erarbeitet werden müssen. Dafür ist die Welt zu schnelllebig geworden. Es gibt einen schönen Spruch aus dem Jahr 1942 von Winston Churchill, den Benteler-Aufsichtsratschef Henry Steinmetz immer wieder zitiert hat – auch in meiner letzten Aufsichtsratssitzung: „Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.“ Der Spruch erinnert daran, dass die Zukunft jeden Tag erarbeitet werden muss.



