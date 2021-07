Autozulieferer Eberspächer: In zehn Jahren mindestens 60 Prozent des Umsatzes ohne Verbrenner

Der Autozulieferer Eberspächer will unabhängiger von Autos mit Verbrennungsmotor werden. In zehn Jahren sollen mindestens 60 Prozent des Umsatzes unabhängig vom Verbrenner sein. Das sagte Martin Peters, Geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens, der WirtschaftsWoche. Zuletzt hingen im Jahr 2020 gut 89 Prozent der 4,9 Milliarden Euro Umsatz an Produkten für Autos mit Verbrennungsmotor. Eberspächer ist der weltweit drittgrößte Produzent von Abgastechnik.