Autozulieferer Eberspächer verkauft brandneues Werk – wegen schwächelnder E-Mobilität 

Bereits im Januar 2023 hatte Eberspächer eine Interims-Produktionsstätte in Ruse in Betrieb genommen. Mit dieser will sich Eberspächer nun begnügen. Sie hat gut 100 Mitarbeiter. Das Werk sei „gut ausgelastet und kann das geplante Wachstum abdecken“, so Eberspächer gegenüber der WirtschaftsWoche. Das Volumen am Standort werde sich im Jahresverlauf 2024 verdoppeln, die Zahl der Mitarbeiter jedoch gleichbleiben.