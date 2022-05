Autozulieferer Ein Treuhänder, eine Bürgschaft und frisches Geld für WKW

„Nach den letzten Monaten, die von für die gesamte Organisation kräftezehrenden Verhandlungen geprägt waren, geht es nun darum, das Restrukturierungsprogramm umzusetzen und mit vereinten Kräften den Turnaround zu schaffen“, wurde WKW-Finanzchef Carsten Ringelmann in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert. Gleichzeitig soll es auch personelle Veränderungen in den Aufsichtsgremien geben. Treuhänder Hagebusch zieht demnach in den Beirat der Walter Klein GmbH & Co. KG ein sowie in den Aufsichtsrat der WKW Aktiengesellschaft. Für die Finanzierer zieht Marco Freiherr von Maltzan in die Kontrollgremien ein und soll dort den Vorsitz übernehmen.



