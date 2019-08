Autozulieferer Gewinneinbruch bei Schaeffler

„Das Umfeld ist für den Rest des Jahres weiterhin mit hohen Risiken behaftet“, sagte Vorstandschef Klaus Rosenfeld Ende Juli. Anfang des Jahres sei noch ein Rückgang der Autoproduktion um nur ein Prozent zu erwarten gewesen, nun müsse man von einem Minus von vier Prozent ausgehen. Zudem hätten einige Großkunden weniger Ersatzteile abgenommen. Rosenfeld hatte in der dominierenden Autozuliefer-Sparte im Frühjahr ein Sparprogramm aufgelegt.



Die Eigentümerfamilie von Schaeffler hält auch 46 Prozent an Continental. Der Autozulieferer aus Hannover hatte die Prognose für 2019 wegen der schwächelnden Autokonjunktur bereits in der vergangenen Woche kassiert, in ähnlichem Maße wie Schaeffler.