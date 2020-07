Autozulieferer: Hella baut nach Verlust 900 Arbeitsplätze ab

Der Autozulieferer Hella stellt sich auf ein langes Tief in der Branche ein und will am Firmensitz in Lippstadt bis Ende 2023 rund 900 Arbeitsplätze abbauen. Davon betroffen seien die Verwaltung und die Entwicklung, teilte der Scheinwerfer-Spezialist am Dienstag mit. „Das allgemeine Marktumfeld hat sich jetzt noch einmal deutlich verändert. Daher führt an weiteren strukturellen Anpassungen kein Weg vorbei“, erklärte Konzernchef Rolf Breidenbach. Hella erhofft sich von dem Stellenabbau und von weiteren Sparmaßnahmen an den Standorten in Deutschland eine Verbesserung des operativen Ergebnisses (Ebit) um 140 Millionen Euro. Zunächst kosten die Einschnitte aber 240 Millionen Euro, die das Familienunternehmen auch im neuen Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende Mai) an den Rand der Verlustzone führen.