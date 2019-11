Autozulieferer Hunderte Continental-Beschäftigte protestieren gegen Stellenabbau

Der Aufsichtsrat habe den unlängst für mehrere Standorte angekündigten Anpassungen bereits zugestimmt, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch im Anschluss an eine außerordentliche Sitzung des Kontrollgremiums in Hannover mit. Demnach werden die Werke in Roding in der Oberpfalz und Newport News in den USA geschlossen. Im hessischen Babenhausen und in Limbach-Oberfrohna in Sachsen fallen ebenso Stellen weg wie im italienischen Pisa. Insgesamt werden in einer ersten Welle gut 5000 Stellen abgebaut.