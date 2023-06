Autozulieferer Ist die deutsche Zulieferindustrie noch zu retten?

Manche Zulieferer sehen das Verhalten der Hersteller weniger positiv. Stefan Pierer, Eigentümer des Zulieferers SHW und neuerdings auch von Leoni, hat bei seinem Einzug in den Aufsichtsrat von Mercedes sinngemäß gesagt: Er wolle sich dafür einsetzen, dass die Zulieferer mehr vom Kuchen abbekommen.

Das haben die Zulieferer sicher gerne gelesen. Es wird auf beiden Seiten eine gewisse Kompromissfähigkeit geben müssen. Die OEMs können ohne die meisten Zulieferer nicht leben, die Zulieferer werden ohne akzeptable Preise aber auch nicht überleben können. Als weiterer Trend kommt ‚Nearshoring‘ hinzu: Die US-Hersteller wollen die Abhängigkeit von chinesischen Zulieferern reduzieren, und die chinesischen Hersteller wollen die Abhängigkeit von europäischen und US-Zulieferern senken. Das Gleiche wird man in Europa sehen. Also wird mehr um die Produktionsstätten herum eingekauft werden. Das führt dazu, dass weniger Teile durch die Welt verschifft werden – was gut für die Umwelt ist, die Teile aber gerade in Europa teurer macht. Als positiven Effekt lässt sich immerhin dagegen rechnen, dass Hersteller nicht ganz so viel Vorrat bereithalten müssen, wenn sie die Teile nicht in Containern monatelang auf Schiffen von China nach Europa schippern.