Autozulieferer Knorr-Bremse liebäugelt mit Hella-Übernahme

Der Bremsenkonzern Knorr-Bremse greift nach der Mehrheit am Scheinwerfer-Spezialisten Hella. Der Münchner Konzern machte am Dienstag als erster potenzieller Käufer sein Interesse an einem Kauf der 60-Prozent-Anteils an Hella öffentlich, den die Eigentümerfamilien Hueck und Röpke angeblich verkaufen wollen. An der Börse hat das Paket einen Wert von mehr als vier Milliarden Euro. Ein Einstieg würde aber ein Pflichtangebot an die übrigen Hella-Aktionäre nach sich ziehen. Knorr-Bremse sei „grundsätzlich am Erwerb des von der Gründerfamilie gehaltenen Pakets von 60 Prozent“ an Hella interessiert, teilte der Konzern überraschend mit. Die Gespräche seien aber noch in einem frühen Stadium.