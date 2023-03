Autozulieferer Leoni verschwindet von der Börse – und Aktionäre können nichts dagegen tun

Konkret sieht das Sanierungskonzept, das Leoni in einer Ad-Hoc-Meldung vom Mittwoch bekanntgibt, so aus: Es soll einen Kapitalschnitt geben. Anschließend soll Pierer mit frischem Kapital in Höhe von 150 Millionen Euro einsteigen. Der Österreicher würde zudem weitere 708 Millionen Euro investieren und damit 45 Prozent der Schulden übernehmen. Im Zuge dessen soll eine von Pierer gehaltene Gesellschaft „neue Alleingesellschafterin der Leoni AG werden und die Börsennotierung der Aktien der Leoni AG enden“, heißt es von Leoni. Vermutlich handelt es sich dabei um die im österreichischen Mattighofen sitzende Pierer Industrie AG, zu der auch die Beteiligungsgesellschaft Pankl sowie weltweit bekannte Motorrad-Marken wie KTM und Husqvarna zählen.