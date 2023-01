Autozulieferer Mahle: Ausverkauf als letztes Mittel

Als Mahle bei dem Klimaspezialisten 2010 einstieg, lautete das Motto des Projekts: Mahle + Behr = Mehr. Nur wurde dieses Motto Insidern zufolge über Jahre hinweg nicht gelebt. „Es fehlte von vornherein an einer klaren Strategie für Behr und an einer Anbindung an Mahle“, sagt ein Insider. Es gebe viele Doppelfunktionen.

Es wäre nicht verwunderlich, wenn sich das Mahle-Management künftig mehr um die Integration kümmern würde und in diesem Zusammenhang auch einzelne Geschäftsbereiche von Behr zum Verkauf anbietet.



