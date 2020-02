Autozulieferer Razzia wegen Insiderhandels bei Grammer-Übernahme

Im Zuge der Ermittlungen seien am Dienstag 16 Wohnungen und Büros in der Region Frankfurt, in Bayern und in Berlin von rund 60 Beamten durchsucht worden. Auch die Finanzaufsicht BaFin sei involviert. „Zudem wurden Beschlüsse zur Vermögensabschöpfung vollstreckt“, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Einer der Verdächtigen soll auch im Zusammenhang mit Übernahmen von vier weiteren Unternehmen - davon drei im Ausland - Insiderhandel betrieben haben.