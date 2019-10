Autozulieferer Schaeffler baut in Deutschland zusätzlich 1300 Stellen ab

Das Programm starte im November und ziehe sich bis ins kommende Jahr, sagte die Sprecherin. Die Mitarbeiter sollen je nach Alter aus folgenden Möglichkeiten wählen können: Abfindung, Vorruhestand oder Altersteilzeit. Das Programm soll über alle Bereiche im Unternehmen angeboten werden – also in der Industriesparte genauso wie in der Automotivesparte.