Autozulieferer Schaeffler erhöht Übernahmeangebot für Vitesco

Die Eigentümerfamilie Schaeffler hält seit der Abspaltung von Continental knapp die Hälfte der Vitesco-Aktien. Sie hat zugesagt, ihre Vitesco-Aktien zunächst zu behalten. Im zweiten Schritt würden die Schaeffler-Vorzugsaktien in Stammaktien getauscht. Derzeit hält die Familie alle Stimmrechte; mit der Umwandlung der börsennotierten Vorzüge werden ihr die übrigen Aktionäre gleichgestellt. Am Ende könnten alle verbliebenen Vitesco-Papiere in Aktien der fusionierten „neuen“ Schaeffler umgetauscht werden.