Autozulieferer Schaeffler will Vitesco übernehmen

Der fränkische Autozulieferer Schaeffler greift nach dem Antriebs-Spezialisten Vitesco. Die Schaeffler AG biete 91 Euro je Vitesco-Aktie, 21 Prozent mehr als den Schlusskurs vom Freitag, teilte das Unternehmen am Montag in Herzogenaurach mit. Insgesamt wird die vor zwei Jahren von Continental abgespaltene Regensburger Vitesco dabei mit 3,64 Milliarden Euro bewertet. Allerdings sind die Pläne nicht mit dem Vitesco-Vorstand abgestimmt. Schaeffler strebe einen „einvernehmlichen Zusammenschluss“ an, erklärte Vorstandschef Klaus Rosenfeld.