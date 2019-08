Autozulieferer unter Druck Leonis Niedergang ist ein deutliches Warnsignal

Leonis Zukunft ist rot, zumindest die nähere Zukunft. Der Autozulieferer aus Nürnberg ist im zweiten Quartal noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht, schrieb einen Verlust von 44 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal war es noch ein Plus von 44 Millionen Euro. Vorstandschef Aldo Kamper bleibt vage: „Wir erwarten, dass die implementierten Maßnahmen in den kommenden Jahren zu nachhaltigen Bruttokosteneinsparungen im mittleren zweistelligen Millionenbereich führen werden.“