Baidu Auf Chinas Straßen nehmen autonome Taxis Fahrt auf

In der südchinesischen Metropole Shenzhen sind die autonome Taxis von Baidu schon gar kein Hingucker mehr. Die Menschen haben sich längst daran gewöhnt, dass der chinesische Tech-Gigant seine selbstfahrenden Fahrzeuge in der Stadt testet. Wenn also eines der weißen Baidu-Autos mit Knubbel auf dem Dach neben ihnen an der Ampel steht, löst das kein großes Erstaunen aus. In dem Aufbau sind Kameras und andere Technik untergebracht, die es möglich machen, dass die Fahrzeuge theoretisch ganz von allein durch die Stadt fahren können.