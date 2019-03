Folgerichtig verpasst der Ex-BMW-Mann seinem Konzern gerade einen Elektroschock, eine Art Brachial-Modernisierung, die beim Betriebsrat alle Sicherungen durchbrennen lässt. Diess will mithilfe von Microsoft und Amazon viel mehr Vernetzung, er will viel mehr E-Autos, viel mehr neues Denken – und bald wohl viele Angestellte loswerden. Man kann es verstehen. Seit die wichtigste Industrie mit ihren Abgasmanipulationen aufflog, ist das Image dahin. Diess will wieder in die Offensive, eine positive Story erzählen können. Und er hat keine andere Wahl.