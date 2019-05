Nun kündigte VW kurz vor seiner Hauptversammlung in Berlin an, in eine eigene Batteriezellenfertigung im niedersächsischen Salzgitter investieren zu wollen. Dort steht bereits eine Pilotanlage für Batteriezellen. Der Aufsichtsrat beschloss am Montag, knapp eine Milliarde Euro in eine eigene Batteriezellfertigung zu investieren. Anfangs ist eine Kapazität von mehr als zehn Gigawatt-Stunden geplant – mit einem Stamm von rund 700 Mitarbeitern. Diese Zahl könnte sich im Laufe der nächsten Jahre verdoppeln, so VW. Dabei soll es jedoch nicht bleiben: Nach der Entscheidung für Salzgitter denkt der Autobauer sogar bereits über weitere Fabriken nach. „Wir schauen uns auch weitere Standorte in Europa an“, sagte Beschaffungsvorstand Stefan Sommer am Rande der Hauptversammlung. Auch Emden komme grundsätzlich für eine Batteriezellenfertigung in Frage.