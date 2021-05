Baustelle Gigafactory In Texas geht es für Tesla schneller voran

Im Gegensatz zur Konkurrenz liegt das nicht nur am Mangel an elektronischen Bauteilen wegen der weltweiten Chip-Knappheit. Bei Tesla mangelt es derzeit schlicht an Produktionskapazität. Das machen die Verzögerungen in Grünheide, Teslas erstem Werk in Europa, für Musk so ärgerlich. Beim offiziellen Spatenstich im Juni 2020 hatte man intern geplant, schon im Sommer 2021 mit der Produktion des Kompakt-SUV Model Y zu starten und diese dann über die nächsten zwölf Monate voll hochzufahren.