Bereits 2024 Neue Superbatterie soll Laden so schnell wie Tanken machen

Immer wieder gibt es beim Schnellladen spektakulär klingende Ankündigungen in der Autobranche. Doch meist handelt es sich um Technik, die frühstens in einigen Jahren den Weg in Neuwagen finden dürfte. Bei CATL scheint es anders zu sein. Schon im ersten Quartal 2024, so verspricht das Unternehmen, würden Autos mit der neuen Batterie am Markt verfügbar sein. Die Prognose dürfte seriös sein, denn CATL ist Zulieferer der meisten großen Autohersteller und hat einen Ruf zu verlieren.