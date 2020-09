Berlin Wer groß bauen will, muss mit Protest rechnen

Alexander Riederer wird ausgebuht. Riesige Fenster, aus denen man während der Arbeit in den Wald blicken könne, der höchste denkbare Wohlfühlstandard in der Fabrik: So hat Tesla-Sprecher Riederer dem Publikum im brandenburgischen Erkner gerade die Gigafactory beschrieben. Doch genau dieser Wald musste bereits teilweise für die Anlagen des kalifornischen Autobauers weichen – daher der Hohn für den Tesla-Mann. Von wegen Wohlfühlatmosphäre.