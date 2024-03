Betriebsgewinn Sparprogramm bei Volkswagen zeigt erste Früchte

Weitere Impulse aus dem Sparprogramm seien im laufenden Jahr zu erwarten; das Ergebnis solle steigen. Auch der Absatz solle zulegen, vor allem durch eine bessere Versorgung mit Rohstoffen und Bauteilen. Zugleich stellt sich die Markengruppe auf einen starken Wettbewerb ein. Konzernchef Oliver Blume hatte am Mittwoch von einem „herausfordernden Marktumfeld“ gesprochen, insbesondere in Westeuropa. Insbesondere die Nachfrage nach Elektroautos ist zuletzt zurückgegangen, was auf die Preise drückt.