Bewerben bei Tesla „So geht man nicht mit gut ausgebildeten Leuten in Deutschland um!“

2021 wird das deutsche Jahr für Tesla – so oder so. Nun entscheidet sich, ob das Werk der bislang größte Triumpf des Autobauers wird oder eine peinliche und teure Dauerbaustelle. Es könnte das Jahr sein, in dem das in nie gesehener Rekordzeit errichtete Werk in Grünheide die Serienproduktion aufnimmt, Europa mit Teslas in nie dagewesener Qualität flutet und die US-Firma ihrem eigentlichen Ziel einen entscheidenden Schritt näherkommt: Nicht nur wie ein guter Massenhersteller zu verkaufen, sondern endlich auch wie ein solcher Gewinne zu erwirtschaften.



Es könnte aber auch das Jahr sein, in dem die deutschen Aktivitäten des Unternehmens beweisen, dass Firmengründer Elon Musk sich zu viel vorgenommen, zu viel versprochen hat und dass die Aktionäre des sagenhaft hoch bewerteten Unternehmens vor allem eines noch lange nicht sehen werden: schöne, solide Gewinne.