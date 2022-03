Bilanzpräsentation Volkswagen kommt weltweit voran – Ertragswende in Südamerika

Volkswagen hat seinen Gewinn neben Milliarden-Einsparungen und höheren Fahrzeugpreisen im vergangenen Jahr auch dank Sanierungserfolgen in einigen Regionen der Welt gesteigert. In Südamerika, wo der Autobauer wegen einer verfehlten Modellpolitik jahrelang auf keinen grünen Zweig gekommen war und viel Geld verbrannte, sei die Ertragswende gelungen, teilte Volkswagen am Dienstag anlässlich seiner Bilanzpräsentation 2021 mit. In Nordamerika – also den USA, Kanada und Mexiko – sei die Hauptmarke Volkswagen nach einigen Jahren wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt.