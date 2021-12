Blick unter die Haube Diese Bilder offenbaren, worum es bei der Chip-Klage gegen VW wirklich geht

Was zunächst nach Kleinklein klingt, kann enorme Folgen haben. Fallbeispiel Volkswagen: Der Autoriese vernetzt seine ID.3-Elektroautos auch mit 4G-Technologie, dem LTE-Standard. Aktuell verklagt der taiwanesische Computerhersteller Acer Volkswagen in den USA auf die Zahlung von Schadenersatz. Der Vorwurf: Obwohl VW 4G-Mobilfunkchips in seinen Autos verbaue, zahle das Unternehmen für die Nutzung der von Acer patentierten Technologien keine Lizenzgebühren. Die Klage könnte einen Dominoeffekt auslösen und den VW-Konzern ultimativ zur Zahlung von mehreren hundert Millionen Euro zwingen – jährlich. (Hier erfahren Sie alle Hintergründe zum Streit zwischen Acer und VW.)