BMW 3er Touring: Praktiker mit Fahrspaß-Garantie

Serienmäßig an Bord ist bei jedem 3er die elektrisch betriebene Heckklappe, die Öffnungsfunktion per Fußschwenk muss dagegen extra bezahlt werden. Erfreulich: Die separat zu öffnende Heckscheibe ist noch nicht dem Rotstift zum Opfer gefallen. Praktisch ist dieser Zugang zum Gepäckraum vor allem in engen Parklücken, die Einkaufstüte oder der Rucksack lassen sich problemlos durch die halbe Öffnung hieven. Das Kofferraumvolumen ist gegenüber dem Vorgänger nur um schmale 5 auf jetzt 500 Liter gewachsen; allerdings versteckt sich nun weniger Stauraum in engen Fächern, so dass das eigentliche Ladeabteil um über 30 Liter zugelegt hat. Außerdem ist der Kofferraum um gut elf Zentimeter breiter geworden. Zum Vergleich: Die mit 4,71 Metern exakt gleichlange Limousine schluckt vollbestuhlt 480 Liter.

Sei eigentliches Talent, nämlich bis zu 1.510 Liter Stauraum und einen brettebenen Ladeboden, offenbart der 3er Touring freilich erst, wenn man die serienmäßig dreigeteilte Lehne der Rückbank flachlegt. Hat man sich für das 300 Euro teure Gepäckraumpaket entschieden, klappt das Umlegen auch vom Kofferraum aus und es sind zusätzlich die vom 5er Touring bekannten Anti-Rutsch-Schienen an Bord. Wenn die Heckklappe zu ist, fährt die Gummieinlage der vier in Fahrtrichtung montierten Alu-Schienen nach oben, und sichert so die meisten Gegenstände gut gegen verrutschen. Zusätzlich gibt es ein Gepäcknetz, das, wenn es nicht gebraucht wird, gemeinsam mit der Kofferraumabdeckung im Ladeboden verschwinden kann.

