BMW 7er Elektrisch und Verbrenner im gleichen Gewand – ist das noch zeitgemäß?

Das schafft viel Platz für den Liegesitz, der – laut Hersteller – bis zu 42,5 Grad geneigt werden kann. Seine Beinablage besteht aus zwei Teilen – die Wadenauflage fährt aus dem Rücksitz, die Fersenablage aus der Rückseite des Beifahrersitzes. Ohne Spalt kann man hier bequem die Beine auflegen, mit meiner Größe stieß ich mit Füßen nicht am Vordersitz an, ab 1,90 Meter dürfte das nicht mehr so sein. So gebettet kann man entweder angenehm ruhen. Oder über Tastendruck aus dem Dachhimmel einen 31,3 Zoll großen, langgestreckten 8K Screen ausfahren lassen, der fast über die gesamte Fahrzeugbreite geht. Er offeriert neben YouTube-Videos und Netflix auch ein integriertes Fire TV von Amazon. Der Techgigant aus Seattle kooperiert mit BMW auch beim Sprachassistenten Alexa, den die Münchner auf ihre Bedürfnisse anpassen. Der Lichteinfall wird durch Sonnenschutzrollos fürs Heck und die Seitenfenster gedämpft, die automatisch ausfahren.