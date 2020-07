BMW begrüßt „Grundidee“ IG Metall: BOG-Fonds soll systemrelevante Zulieferer kaufen

Exklusiv

von Annina Reimann 23. Juli 2020

Die Coronakrise bringt Autozulieferer zusätzlich ins Schwimmen. Bild: dpa Bild:

Der von der IG Metall initiierte Fonds „Best Owner Group“ (BOG) soll als „eine Auffanglösung für Automobilzulieferer in der Transformation“ dienen. So steht es in einer internen Vorstandspräsentation der Gewerkschaft, die der WirtschaftsWoche vorliegt.