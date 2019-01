BMW-Betriebsratschef „Keine Unternehmer, sondern Unterlasser“

Die deutschen Autohersteller müssen laut Schoch wegen der CO2-Vorgaben der EU im Jahr 2025 rund 25 Prozent Elektroautos verkaufen. „Sie sagen auch, dass sie das schaffen werden“, sagt Schoch, „aber wo sollen bitteschön die Batterien herkommen? Man braucht dafür acht große Batteriezellwerke in Europa. Wer baut die? Ich kämpfe für die Zellfertigung in Deutschland und Europa, denn nur so können wir die wichtigsten Kompetenzen und die Wertschöpfung erhalten.“



