BMW Kampf ums Geld

Der Autobauer lässt Mitarbeiter mit gefragten Qualifikationen 40 statt 35 Stunden arbeiten. BMW nutzt die Option damit für Mitarbeiter mit raren Qualifikationen, etwa in der Entwicklung. So muss BMW neue Leute nicht teuer einarbeiten und kann bewährte Fachkräfte länger einsetzen. Normalerweise laufen aufgestockte Verträge zwei Jahre und können dann verlängert werden. Doch jetzt will der Konzern einen Teil der Mitarbeiter wieder auf 35 Stunden setzen.