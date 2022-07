BMW-Sitzheizung im Monatsabo: Bitteschön, das Auto-Geschäftsmodell der Zukunft!

Der frühere VW-Stratege Michel Jost spricht in dem Zusammenhang gern über Kaffee. Ein Kilo für zehn Euro, sagt er dann, damit könne man Geld verdienen. Aber portioniert und hübsch aufbereitet in Kapseln des Anbieters Nespresso schlage ein Kilo Kaffee gut und gern mit 60 Euro zu Buche. Auf das Geschäftsmodell kommt es an! Nespresso verdient nicht am Verkauf seiner Kaffeemaschinen, sondern an ihrer Befüllung, an ihrem Betrieb.