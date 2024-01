BMW Steigt Brilliance aus Joint Venture mit deutschem Autobauer aus?

Brilliance Auto Group Holdings Co befinde sich in einer Umstrukturierung und suche nach Wegen, frisches Kapital zu beschaffen, berichtete die Agentur „Bloomberg“ am Montag. Unter den Optionen sei auch ein Verkauf des 25-prozentigen Anteils an dem Joint-Venture von Brilliance China Automotive Holdings mit dem Münchener Autobauer BMW.