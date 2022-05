BMW und Mercedes steigen aus ShareNow: Ein Scheitern in vier Kapiteln

Höher hätten die Lobeshymnen auf die Mobilität der Zukunft nicht ausfallen können. Als „Gamechanger“ feierten damalige Vorstände den Startschuss beim Carsharing. „The sky is the limit“, tönten die Manager. Doch seit Dienstag ist klar: ShareNow wird an Konkurrent Stellantis verkauft. Mercedes und BMW beenden ihren Ausflug in das Geschäft mit alternativen Mobiliätsservices.