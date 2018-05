BMW-Vertriebsvorstand Pieter Nota „Wir müssen Kundendaten besser nutzen“

Auch in China werden die Vorgaben für den Spritverbrauch strenger. Ab 2020 sind es maximal fünf Liter, ab 2025 dann höchstens vier Liter. Deckt sich das auch mit der Kundennachfrage in China? In Europa steigen PS-Zahlen und CO2-Ausstoß wieder, allen Umwelt-Vorgaben zum Trotz.

Die Tendenz der Regulatoren weltweit ist klar: Emissionen runter. Aber Fahrfreude und emissionsarmes Fahren sind kein Widerspruch – das zeigen wir seit Jahren mit EfficientDynamics und natürlich BMW i. Auch ein chinesischer Kunde denkt bei BMW an „Freude am Fahren“ und nimmt uns als sehr emotionale Marke wahr. Der große Unterschied zu Europa ist aber, dass der BMW-Kunde in China deutlich jünger ist – im Schnitt 36 Jahre, während es in Deutschland über 50 Jahre sind. Beide Kundengruppen haben Spaß an sportlichen Autos, und unser Elektroabsatz steigt weltweit um 40 Prozent, in China noch deutlich schneller.