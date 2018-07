BMW X4 Der X4 emanzipiert sich vom X3

Nach lediglich vier Jahren legt BMW sein Mittelklasse SUV-Coupé neu auf. Tatsächlich hatte es recht lange gedauert, ehe die Bayern dem seit 2010 gebauten Vorgänger-X3 das exklusivere Coupé zur Seite gestellt haben. In Zeiten des SUV-Booms will man damit heute nicht mehr so lange warten und kommt rund ein Jahr nach X3-Debüt auch mit dem dazugehörigen X4 um die Ecke.

Das Video zum Fahrbericht des BMW X4 M40d.

Bild: BMW