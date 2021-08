BMWs riskanter Sonderweg Dudenhöffer: „Wasserstoff-Technik ist im Pkw so gut wie tot“

Auf die größte Herausforderung dabei, die Herstellung und Distribution großer Mengen des dafür benötigen CO2-neutral hergestellten, so genannten Grünen Wasserstoffs, ging Zipse nicht ein. Unbestritten ist, dass Wasserstoff-Pkw wegen der dafür nötigen Umwandlung der elektrischen in chemische Energie und des aufwendigen Transports weit weniger effizient ist als der reine Elektrowagen. VW-Chef Diess sagte dazu im Interview mit der WirtschaftsWoche: „Sie brauchen für die gleiche Fahrstrecke 2,5 Mal so viele Windräder oder Solarzellen, bei synthetischem Diesel sogar sieben Mal so viele.“ Dies wird auch den BMW-Strategen nicht entgangen sein. Offenbar sehen sie dennoch eine Chance in der Nische und gegen den allgemeinen Technologietrend in der Pkw-Welt.